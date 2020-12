Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 9 dicembre: 69 morti e 1.233 casi. Ricoveri in calo

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 9 dicembre: su 14.174 tamponi i nuovi positivi sono 1.233 (di cui 86 debolmente positivi), con una percentuale dell'8,6% di positivi su tamponi effettuati. 69 i morti, 23.090 i dimessi e guariti, con il numero di attualmente positivi che cala a 89.903 (21.926 meno di ieri).

Leggi anche > Coronavirus in Italia, il bollettino nazionale di mercoledì 9 dicembre

Incoraggianti anche i dati su ricoveri e terapie intensive: i malati gravi sono 766 (-1), i ricoverati in altri reparti 5.727 (460 meno di ieri), mentre i nuovi ingressi in terapia intensiva di oggi sono 24. Per quanto riguarda le singole province, sono cinque oltre i cento casi: 336 a Milano (108 in città), 265 a Brescia, 150 a Varese, 106 a Monza-Brianza e 103 a Bergamo. A seguire Pavia con 76, Cremona 48, Lecco 44, Mantova 29 e Como 22. Solo 12 casi a Lodi, 2 a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA