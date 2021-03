Coronavirus in Lombardia, oggi 79 morti e 4.490 casi in più. Oltre mille a Milano

Coronavirus in Lombardia, il bollettino della regione di mercoledì 17 marzo. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella regione sono 4.490 su 59.009 tamponi (38.792 molecolari e 20.217 antigenici, tasso di positività del 7,6%): 79 i morti, con il totale dei decessi da Covid-19 che sale a 29.459. Con 4.422 dimessi e guariti in più, gli attualmente positivi sono ora 95.765 (11 in meno rispetto a ieri).

I ricoverati con sintomi sono 6.641 (167 in più rispetto a ieri), mentre i malati in terapia intensiva salgono a 781 (+16), con 81 nuovi ingressi in terapia intensiva. La provincia con più casi è Milano (1.050 casi, di cui 447 in città), seguita da Brescia (949), Varese (432), Monza-Brianza (416), Como (295), Bergamo (291), Pavia (275), Mantova (227), Cremona (180), Lecco (125), Lodi (73) e Sondrio (72).

