Coronavirus in Lombardia, bollettino 10 marzo: 70 decessi e 4.422 nuovi positivi, ricoveri in aumento

Coronavirus in Lombardia, bollettino 10 marzo: 70 decessi e 4.422 nuovi positivi. A fronte di 55.535 tamponi effettuati (35.963 molecolari e 19.572 antigenici), sono 4.422 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, di cui 181 solo debolmente. L'incremento è superiore a ieri, quando i nuovi positivi erano 4.084, ma scende rispetto a 24 ore fa il tasso di positività, oggi al 7,9 per cento, contro l'8,5 di ieri. I morti sono oggi 70 (ieri 63), per un totale di 28.923 decessi nella regione da inizio pandemia.

Continua a crescere il numero di persone ricoverate: in terapia intensiva sono 617, sei più di ieri; nei reparti ordinari 5.584, 168 in più di 24 ore fa. Ieri l'incremento era stato rispettivamente di 14 e 216. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia.

Sono 1.191 i nuovi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 549 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Bergamo sono 347, a Brescia 1.080, a Como 272, a Cremona 181, a Lecco 93, a Lodi 89, Mantova 228, a Monza e Brianza 299, a Pavia 309, a Sondrio 58 e a Varese 168.

