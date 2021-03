In costante peggioramento i dati del coronavirus in Lombardia che oggi registra 5.849 casi positivi e 81 decessi. Critica anche la situazione negli ospedali che fanno segnare un +134 posti letto occupati nei reparti Covid e +28 in terapia intensiva. Sono invece 2.167 i guariti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 17:50

