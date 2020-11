Coronavirus, in Lombardia altri 99 decessi e 4.777 nuovi positivi: 837 sono a Milano

Sono 4.777 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia. Un incremento inferiore rispetto ai 6.318 di ieri, ma a fronte di un minor numero di tamponi effettuati, che sono oggi 21.121, contro i 38.188 di ieri. La percentuale dei tamponi positivi sale infatti dal 16,5 per cento di ieri al 22,6 di oggi. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia, precisando che dei 4.777 nuovi casi, 214 sono «debolmente positivi» e 51 sono stati scoperti a seguito di test sierologico.

I ricoverati in terapia intensiva sono 670, 20 più di ieri, quando l'aumento era stato di 40 unità. Nei reparti ordinari ci sono 6.414 pazienti, 189 più di ieri, quando l'aumento sul giorno precedente era stato di 412. I decessi sono oggi 99 (ieri 117), per un totale di 18.442 morti da inizio pandemia. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 5.629, per un totale di 6.278 dimessi e 109.352 guariti da inizio pandemia.

