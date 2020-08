Coronavirus, in Lombardia 68 nuovi positivi: nessun decesso, è il quarto giorno di fila

, il bollettino della Lombardia: aumentano i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati in ospedale, +10 nelle ultime 24 ore, mentre i. I ricoverati sono ora 160, mentre 10 persone sono in terapia intensiva, una in più rispetto a ieri. I guariti e i dimessi sono complessivamente 74.605, in aumento di 101 unità rispetto a ieri.Sono 21 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Milano, di cui 12 a Milano città. Secondo i dati della Regione Lombardia, a Brescia i nuovi casi sono 14, a Bergamo 2, a Mantova 10, a Monza e Brianza 6, a Varese 6, a Como 3, uno nelle province di Cremona, Lecco, Pavia e Sondrio. Nessun nuovo caso, invece, a Lodi.