Coronavirus in Lombardia, 3 morti e 696 nuovi positivi di cui 363 a Milano

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi lunedì 12 ottobre vede numeri leggermente inferiori rispetto a ieri, quando i nuovi positivi avevano ampiamente superato quota mille. Secondo quanto comunica la Regione Lombardia, i nuovi positivi di oggi sono 696 (di cui 74 debolmente positivi e 5 rilevati a seguito di test sierologici): i morti di oggi sono 3, col totale delle vittime che sale a quota 16.988.

Con 163 guariti e dimessi in più il totale di chi ha superato il Covid sale a 83.353. I tamponi effettuati oggi sono stati 13.934 (il totale sale a 2.332.922). Per quanto riguarda i ricoverati, salgono di 2 unità quelli in terapia intensiva (che sono ora 50), mentre i ricoverati in altri repartis ono 463 (30 in più rispetto a ieri).

Nelle singole province preoccupa ancora Milano, che conta 363 casi in più (di cui 184 in città), seguita dalle province di Varese (52), Bergamo (45), Brescia (44) e Monza-Brianza (41). A Lecco sono 34 i casi in più, 31 a Pavia, 26 a Como, 11 a Lodi, 7 a Cremona, 4 a Sondrio e 3 a Mantova.

