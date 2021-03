Coronavirus, la Lombardia supera le 30mila vittime: oggi 110 morti e 4.282 casi. «In zona rossa fino a Pasqua»

Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 24 marzo della Regione vede il dato dei decessi aumentare ancora: dall'inizio della pandemia sono oltre 30mila le vittime, esattamente 30.085 con i 110 morti registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda invece i contagi sono oggi 4.282 su 59.626 tamponi effettuati (oltre 39mila molecolari, 20.003 antigenici), con un rapporto del 7,1%.

I ricoverati con sintomi sono 7.178 (+13), mentre i malati in terapia intensiva sono 845 (+9): gli ingressi in terapia intensiva sono stati invece 65, dato peggiore in Italia. I dimessi e guariti di oggi sono 2.256, con il dato degli attualmente positivi che sale a 100.172 (1.916 in più rispetto a ieri).

Per quanto riguarda le singole province, solo Milano conta oltre mille casi (1.062, di cui 401 in città). A seguire Brescia (790), Varese (459), Pavia (357), Monza-Brianza (301), Como (279), Bergamo (240), Mantova (199) e Cremona (195). Sotto i cento casi invece Lecco (92), Sondrio (88) e Lodi (60).

Lombardia resta in zona rossa

Sembrano intanto svanire le speranze della regione di tornare presto in zona arancione. «Siamo in zona rossa fino a Pasqua», ha detto il direttore generale del Welfare di Regione Lombardia, Giovanni Pavesi, nel corso di un'audizione alla Commissione Sanità. «In questo momento - ha spiegato - abbiamo una stabilità dell'Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro in zona arancione». Continua a far discutere la campagna vaccinale.

«Oggi - ha denunciato il sindaco di Iseo, il medico di base Marco Ghitti - per un problema di convocazioni abbiamo avuto solo 120 persone da vaccinare su un potenziale di 800. Domani invece sono convocate solo 119 persone. Così non può andare. È assurdo». «La sanità lombarda - ha aggiunto il sindaco - è sempre stata un'eccellenza. Ma ora, è proprio il caso di dirlo, è saltata in aria».

Polemica a Muggiò. Bertolaso: «Uno schifo»

Il consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale, Guido Bertolaso, ha ammesso oggi che disguidi ci sono stati e potranno ancora esserci, ma è convinto di essere comunque «sulla strada giusta». Una polemica è scoppiata a Como, dove l'area di Muggiò individuata come hub vaccinale è stata definita da Bertolaso «uno schifo». L'ex capo della Protezione civile è stato inoltre attaccato a Codogno da un isolato contestatore che gli ha chiesto di dimettersi. Infine, il Memoriale della Shoah di Milano si è offerto oggi come centro per effettuare le vaccinazioni anticovid. La struttura dispone di 7mila metri quadrati.

