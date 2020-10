Coronavirus, in Lombardia 2067 nuovi casi (con record di tamponi) e 26 morti nelle ultime 24 ore

Coronavirus, i dati si confermano allarmanti anche in Lombardia: nelle ultime 24 ore si registrano 26 nuovi decessi e ben 2067 nuovi casi, di cui 1053 tra Milano e provincia. Notevole l'incremento dei tamponi: sono ben 32.507 quelli processati, mai così tanti in un singolo giorno.



Con 2067 nuovi casi, la Lombardia è la regione italiana con più contagi nelle ultime 24 ore, anche se va sempre tenuto in considerazione che gli abitanti sono un sesto dell'intera popolazione nazionale. Milano si conferma l'area più colpita (515 casi in città sui 1063 in tutta la provincia), davanti a Monza e Brianza (196), Varese (170), Brescia (106), Lodi (81), Pavia (79), Bergamo (71), Como (63), Lecco (51), Cremona (34), Mantova (30) e Sondrio (22).

In aumento i ricoverati in ospedale (sono 726, 81 in più nelle ultime 24 ore) e in terapia intensiva (72, +8 rispetto a ieri), ma anche i guariti (209 in più rispetto a ieri, per un totale da inizio emergenza di 84.624). Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.411.663 tamponi e le vittime totali sono 17.037.

