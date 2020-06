Coronavirus, in Lombardia 14 morti e 242 positivi in più. Gallera: «128 hanno una carica virale bassa»

GALLERA: 128 SONO DEBOLMENTE POSITIVI «Dei 242 nuovi positivi di oggi, 58 sono riferiti a tamponi eseguiti a seguito di test sierologico. Nel complesso, 128 casi odierni risultano 'debolmente positivì ovvero, come affermano gli esperti, con carica virale molto bassa

, la Lombardia ha comunicato i dati sui nuovi contagi, decessi e guariti registrati nelle ultime 24 ore nella regione guidata da Attilio Fontana. I, su circa 11.559 tamponi effettuati (il totale dei tamponi sale a 917.881) e con 58 positivi emersi dai test sierologici: ieri le nuove diagnosi di Covid-19 erano state 143., con il dato totale delle vittime che sale a 16.480: ieri i morti erano stati solo 9.In calo le terapie intensive: dopo il crollo di ieri (da 94 a 69) oggi il dato dei malati gravi scende ulteriormente a 59 (10 in meno). Calano anche i ricoverati in altri reparti, che sono ora 1.796, 106 in meno rispetto a ieri (quando il calo era stato di 116 unità). Le persone attualmente positive al coronavirus in Lombardia sono 14.972 (261 in meno rispetto a ieri), mentre il numero dei guariti sale a 60.850 (489 in più).