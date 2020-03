Coronavirus , in Lombardia ci sono 38 morti: i positivi sono 1254 Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che le persone decedute sono tutte persone di età tra i 92, 81, 86, 88, 94 anni, sono tutte persone con patologie correlate«.



«A oggi in Lombardia il totale dei positivi è di 1254, sono ricoverate 478 persone a cui vanno aggiunte 127 persone in terapia intensiva. I positivi asintomatici sono 472 e i decessi sono saliti a 38»., aggiungendo che le persone decedute sono tutte persone di età tra i 92, 81, 86, 88, 94 anni, sono tutte persone con patologie correlate«.

Per quanto riguarda la distribuzione per province della Lombardia dei casi positivi di coronavirus, l'assessore Galleria ha spiegato che ce ne sono 384 a Lodi, 243 a Bergamo, 223 a Cremona, 83 a Pavia, 58 a Milano e provincia , 3 a Sondrio, 4 a Varese, 3 a Lecco, 60 a Brescia«. I casi in via di verifica, invece, sono 178. »La nostra strategia rispetto ai focolai - ha aggiunto - è dunque confermata«.



«Io e l'assessore Foroni abbiamo scritto una lettera al ministro della Difesa per avere tutti i rappresentanti della sanità militare, abbiamo già registrato l'ampia disponibilità del ministero e ringraziamo il ministro Guerini». Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.



«Abbiamo chiesto la disponibilità dei medici della sanità militare, non sappiamo quanti sono e quali specializzazioni hanno. Vediamo la risposta del ministero e poi vedremo come utilizzarli al meglio», ha aggiunto Gallera.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 18:26

