Coronavirus, Fontana: «Trend senza impennate, a Pasqua controlli ancora più severi»

Coronavirus, Borrelli: «A casa ancora per molte settimane, anche il 1 maggio»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 14:16

: «Anche oggi il trend è rimasto nella stessa positiva linea nel senso che continua a essere in pianura, non ha impennate, speriamo inizi a discendere. Sono passati 4-5 giorni di costante pianura, nei prossimi giorni dovrebbero iniziare le discese».lo ha detto in un punto stampa il presidente della Lombardia Attilio Fontana, ricordando che la Regione ha stanziato circa 500 mila euro per potenziare il lavoro delle polizie locali. «Il controllo avverrà» dappertutto ma «in particolare nelle vie dove passano grandi flussi, come le autostrade». A Pasqua «la nostra gente è abituata a girare ma quest'anno non si può più fare. Bisogna essere severi».«i numeri assolutamente esatti» di tutto il materiale ricevuto dalla Protezione Civile. Lo ha annunciato ancora Fontana. «Voglio solo dire - ha detto - che i numeri inizialmente indicati dalla Protezione Civile sono in fase di modifica, di riduzione. Per evitare ulteriori polemiche li pubblicheremo così avrete la possibilità di valutare con precisione se quello che vi avevamo detto era vero o meno».La Lombardia «in un mese» ha consumato «10 milioni di mascherine, ma avremmo avuto bisogno di 30»: lo ha detto in un punto stampa il presidente della Regione Attilio Fontana. I dieci milioni sono infatti solo quelle per il personale sanitario, mentre per distribuirle anche in rsa e ai Comuni che le chiedono ne sarebbero servite tre volte tanto.e agli ospedali ammontano a quasi 75 milioni e mezzo di euro. «Oggi tra donazioni a favore della Regione e donazioni a favore dei singoli ospedali, abbiamo raccolto la bellezza di 75 milioni e 440 mila euro. Solo per la Regione - ha precisato Fontana - sono arrivati 37 milioni e mezzo da parte di 30.724 donatori, un numero che voglio sottolineare e che evidenzia la partecipazione assolutamente estesa, con donazioni da 50 euro ai 10 milioni, e sono tutte sullo stesso piano». «Oltre a questi 75 milioni complessivi, ci sono stati i 21 milioni dati all'ospedale della fiera», ha concluso.