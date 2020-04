Coronavirus, Fontana: «Da Lombardia 3 miliardi per la ripresa, è proposta rivoluzionaria»

Attilio Fontana ha parlato poco fa in diretta Facebook annunciando una «proposta di legge rivoluzionaria» che porterà in giunta: Fontana ha infatti detto che «per una risposta concreta alla nostra economia e per la ripresa metteremo a disposizione 3 miliardi, cifre utili per un piano di investimenti». Quest'anno saranno stanziati «400 milioni per i Comuni e province per interventi di opere pubbliche».



Leggi anche > Osservatorio salute, ecco quando avremo zero contagi Il presidente della Regione Lombardiaha parlato poco fa in diretta Facebook annunciando una «proposta di legge rivoluzionaria» che porterà in giunta: Fontana ha infatti detto che «per una risposta concreta alla nostra economia e per la ripresa, cifre utili per un piano di investimenti». Quest'anno saranno stanziati «400 milioni per i Comuni e province per interventi di opere pubbliche».

Nel pdl che verrà presentato nel pomeriggio in giunta in Lombardia «metteremo a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari. Vi avevamo detto che erano 80 milioni, saranno 82 destinati agli operatori sanitari, in attesa che il governo ci autorizzi a fare i versamenti», ha aggiunto Fontana sottolineando che «ci portiamo avanti e portiamo avanti il pdl che eventualmente ci consentirà di erogarli a prescindere dall'autorizzazione da Roma».