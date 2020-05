Lombardia, Fontana: «Contagio? Rispetto ad altre regioni lo abbiamo contenuto bene»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 13:41

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato come la sanità lombarda "abbia fatto bene rispetto ad altre regioni" nel contrasto alla pandemia di coronavirus . A dimostrarlo, tra le altre cose – ha spiegato Fontana nel corso della presentazione dell'iniziativa "RipartiLombardia", voluta dal Consiglio regionale – sono i dati relativi all'indice del contagio. «I dati bisogna leggerli con attenzione, che purtroppo in questi ultimi tempi è venuta un po' meno. Il dato importante è l'indice di contagio e noi siamo tra le migliori regioni, al pari del Veneto e poco sotto la Valle d'Aosta. Non dobbiamo farci spaventare dai numeri, perché noi siamo 10 milioni e i numeri sono molto diversi», ha sottolineato Fontana, aggiungendo: «Il dato dell'indice di contagio dimostra che le scelte fatte sul contenimento del virus hanno dato risultati positivi. Siamo partiti da una situazione di gran lunga peggiore come numeri, violenza e aggressività di questo virus e siamo riusciti a contenerlo talmente bene che oggi siamo tra le 3 o 4 regioni che hanno il migliore indice di diffusione del virus, che è 0,53, rispetto a una media nazionale che è intorno allo 0,70».