Coronavirus, si finge infermiere a un controllo dei carabinieri e fa video per vantarsi: preso

Il nobel per la medicina Montagnier: ««Coronavirus manipolato in laboratorio, rilasciato a Wuhan per sbaglio. Ecco perché»

«Allora mi hanno appena fermato qui in piazza a Turbigo, posto di blocco dei carabinieri...»: esordiva così l'operaio che dopo essersi finto infermiere ha postato la bravata sui social con un video che l'ANSA ha visionato. E' successo a Turbigo, in provincia di Milano.«Ho detto che avevo appena finito un turno di venti ore in ospedale - ha affermato in diretta - Mi hanno fatto il saluto militare e mi hanno detto 'grazie per quello che fà. E pensare che ho pure bevuto». L'uomo, che fa il piastrellista, ha concluso il video con una risata sarcastica, ma a ridere per ultimi a quanto pare sono stati i carabinieri.