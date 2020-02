«Coronavirus, cosa fare?»: il videotutorial del medico 'chitarrista' su YouTube

Coronavirus, gli aggiornamenti in diretta

Sulla sua maglietta c'è scritto 'Keep calm, I'm a doctor' (Stai calmo, sono un dottore), e con molta calma e articolando bene le parole, medico di famiglia di Arcore (Monza e Brianza), ha pubblicato il video '' su Youtube, in cui spiega non solo ai suoi pazienti, ma a tutti i cittadini, come comportarsi in questi giorni e quali sono le misure di protezione da adottare.«Il mio obiettivo è ridurre inutili allarmismi, coinvolgendo quanta più popolazione possibile nel tentativo di ridurre e minimizzare la diffusione della malattia», rileva. La popolazione va divisa in due grosse categorie: chi ha sintomi e chi no. «Gli asintomatici - ricorda - possono trasmettere anche loro il virus, in quanto portatori sani. È quindi importante seguire delle norme igieniche, quali lavare le mani e disinfettarle con una soluzione idroalcolica, minimizzare contatti con altre persone, come baci e strette di mano, e gli incontri in ambienti al chiuso con altre persone».