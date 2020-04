Coronavirus, Chi l'ha Visto: «Il direttore sanitario dell'ospedale di Alzano Lombardo era stato condannato»

Coronavirus,

Chi l'ha Visto

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 23:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ospedale della cittadina in provincia dicontinua a essere sotto i riflettori per gli errori commessi all'inizio dell'emergenza.La struttura non ha chiuso subito e non avrebbe comunicato in maniera tempestiva i primi contagi. Laporta avanti un'inchiesta per far emergere tutte le criticità. Sorprende che il direttore sanitario,sia stato condannato in primo grado nell'ambito dell'Intanto, nessuno prova a chiarire quanto accaduto. Ilnon vuole parlare e attraverso la segretaria comunica all'inviato di Chi l'ha Visto? di non voler rilasciare l’intervista. Non si fa vivo neanche per email. «Non è arrivata alcuna risposta e mi sa che aspetteremo ancora», dice in direttaLA CONDANNA - Il direttore sanitario della struttura da cui dipende l'ospedale dilavorava aed è stato condannato in primo grado e mai sospeso.È stato l'esposto di un'infermiera coraggiosa a far partire l'inchiesta e a portare a galla ilIl medico da cui prende il nome è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso 12 pazienti con un mix di farmaci letale, proprio all'ospedale di Saronno. Tra i condannati c’è anche Roberto Cosentina.