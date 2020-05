Fase 2: Milano, code alla stazione Centrale e più auto e passeggeri su bus e tram

Hanno cambiato volto, rispetto a come si era abituati a vederle nelle ultime settimane, le strade di Milano, dove sono tornate le auto, anche se in misura minore a quanto si temeva per l'inizio della Fase 2. Intorno alle 9:00 si vedono di nuovo auto in coda a qualche semaforo e si risentono i clacson quando non si riparte immediatamente al verde. «Volumi ancora leggeri - spiegano dalla centrale operativa della Polizia Locale - ma i viali di scorrimento tra la Fiera e il Monumentale, con l'arrivo del traffico da nord in piazzale Kennedy, svincolo in entrata dalle autostrade A4 e A8/A9, sono molto animati. C'è traffico in tutto il capoluogo lombardo ma al momento è scorrevole, nessuna criticità». Pochi i passeggeri sui mezzi di superficie, bus e tram, e afflusso regolare nelle stazioni della metro.

ci sono le prime file di un centinaio di persone in coda allaai controlli per accedere aiAlle 6, nel primo giorno di allentamento delle misure del lockdown , c'era sicuramente qualche auto in più in giro rispetto alla stessa ora dei giorni scorsi. Molti mezzi pubblici di superficie, tram autobus , viaggiano ancora semi vuoti, solo alcuni della linea più frequentata, la 90 che viaggia sulla circonvallazione, ospita qualche passeggero in più, massimo una dozzina, tutti distanziati e con dpi e sono in pochissimi ad attendere alle fermate. Più gente, ma ancora in numeri che consentono il distanziamento, sui treni che arrivano dall'hinterland e sulle linee più frequentate della metropolitana.