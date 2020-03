Coronavirus, operatore del 118 morto a 46 anni: «Ora dedichiamogli un luogo pubblico, per non dimenticare»

L'operatore del 118 si chiamava Diego Bianco, abitava a Montello, paese di 3.200 abitanti a una dozzina di chilometri da Bergamo. Bianco era sposato e padre di un figlio: avrebbe compiuto 47 anni il prossimo maggio. I colleghi lo ricordano come un ottimo lavoratore e un attento padre di famiglia.

«Intitolare un luogo pubblico alla memoria» di, 46 anni,in forze alla Soreu delle Alpi, morto in provincia dicon i sintomi del nuovo. «Per non dimenticare un uomo che si è sempre speso per il proprio territorio e la propria regione».A chiederlo è l'(Aasi) in una lettera inviata ai vertici della Regione Lombardia e al direttore generale dell'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) Alberto Zoli.L'associazione esprime «vicinanza alla famiglia» del tecnico. E dedica un pensiero anche agli operatori contagiati, che in questo momento stanno combattendo la loro personale battaglia contro la Covid-19, esprimendo «i più sinceri auguri di una celere guarigione. Dal Nord al Sud d'Italia, gli autisti soccorritori sono in prima linea insieme alle figure sanitarie per essere sempre più vicini ai cittadini in questo momento buio per il nostro paese».