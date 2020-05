Coronavirus, in Lombardia 65 morti e 294 nuovi positivi. Ma con oltre 3mila tamponi in meno

Nel Lazio 28 nuovi positivi di cui 16 a Roma. Zero contagi a Rieti e Frosinone

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Maggio 2020, 17:46

i dati di oggi dellacomunicati dalla Regione nella consueta diretta Facebook trasmessa intorno alle 17.30, che ha visto oggi l'intervento dell'assessore alle Politiche Sociali. I nuovi positivi sono 294, per un totale di 26.671 attualmente positivi nella regione (620 in meno rispetto a ieri), con 11.508 tamponi effettuati. Ieri i nuovi positivi erano stati 462 con 14.918 tamponi.Salgono ancora le vittime: i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 65 (ieri erano stati 54), dato che porta il numero dei morti totali in Lombardia a 15.662. Cala ancora il numero dei ricoverati in terapia intensiva (231, 13 in meno): ieri il calo era stato di 8 unità. Calano anche i malati negli altri reparti, che sono attualmente 4.281 (meno 145): ieri il calo era stato di 56 ricoverati in meno.Il totale dei casi di Covid in Lombardia da inizio pandemia è ora di 85.775 (294 in più rispetto a ieri). I guariti e dimessi totali sono 43.442, con un incremento nelle ultime 24 ore di 849 persone. Per quanto riguarda le singole province, l'incremento di positivi più importante riguarda Monza e Brianza (+50) e Brescia (+50), mentre a Milano ci son 48 nuovi positivi in più (di cui 8 in città). Alto anche il dato di Pavia, che conta 35 casi di Covid in più rispetto a ieri.