Coronavirus, in Lombardia 6 morti e 109 nuovi positivi. Un paziente in meno in terapia intensiva

Coronavirus, 25 morti e 182 nuovi positivi in più di cui 109 in Lombardia

Il totale dei contagiati sale dunque a 93.990. ​I decessi sono stati sei, per un totale di 16.650.Sono 41 i pazienti in terapia intensiva (uno meno di ieri), e 277 negli altri reparti (-20). Il totale dei guariti e dimessi sale a 67.422 (225 in più), mentre il totale dei tamponi sale a 1.044.975. Fra le province quella con più positivi sonocon 22, seguite da(21 di cui 10 in città) e(18). 6 nuovi casi a, 5 a, 4 a, 1 a, nessun nuovo positivo a