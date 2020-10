Coprifuoco in Lombardia, lezioni online alle superiori e autocertificazione: la nuova ordinanza regionale

La Regione Lombardia, che oggi vede oltre 4mila nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, sta per varare una nuova ordinanza che prevederà il coprifuoco per tutto il territorio dalle 23 alle 5 del mattno: la bozza, che sarà firmata dal governatore Fontana e dal ministro della Salute Speranza di intesa con Anci e sindaci del capoluogo, ha visto già le prime anticipazioni pubblicate sui media. Per muoversi dopo le 23 servirà il modulo di autocertificazione, come nei due mesi del lockdown di marzo e aprile scorsi.

«Sono consentiti - si legge nel documento in possesso dell'Adnkronos - solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. C'è l'autocertificazione e le sanzioni sono quelle articolo 4 del decreto-legge n.19/2020».

«Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento mediante la didattica digitale integrata (DDI) delle lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della DDI», si legge ancora nella bozza, scrive invece l'agenzia ANSA.

L'ordinanza «parte dai dati della situazione sanitaria, tra cui la 'Commissione indicatori Covid-19 RL', costituita con il mandato conseguente di segnalare l'eventuale profilarsi di situazioni di rischio di aumentata diffusione della malattia che configurino la necessità di interventi limitativi, anche a valenza locale, ha evidenziato che al 31 ottobre - secondo la curva degli ultimi giorni - è plausibile che ci siano mediamente 594 (range da 434 a 815) ricoverati in terapia intensiva e fino a 4000 ricoveri non in terapia intensiva».

