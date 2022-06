Milano, coppia trovata morta: lei era in strada, lui cadavere in casa. E' mistero

Una donna di 57 anni é stata trovata morta in strada, mentre un uomo di 61 anni é stato trovato morto in casa, con un colpo di pistola alla testa, in via Arno 2 a Vanzaghello (Milano), nel primo pomeriggio di oggi. I carabinieri sono intervenuti poco dopo le 15, e hanno trovato in strada il cadavere di una donna italiana 57enne, che si é probabilmente lanciata da un terrazzo, ed un revolver. Nell'appartamento a cui fa riferimento il balcone, é stato trovato il cadavere di un uomo italiano, 62enne, con un colpo di arma da fuoco alla tempia destra.

L'Arma rinvenuta accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo deceduto. Sul posto sono al lavoro i Carabinieri della SIS del Nucleo Investigativo per effettuare i rilievi. Tutte le ipotesi sono al momento possibili: la donna potrebbe avere ucciso l'uomo e poi essersi suicidata, lanciandosi dal balcone, ma non è possibile escludere che anche l'uomo si sia suicidato, utilizzando la pistola finita poi nelle mani della donna.

COPPIA MORTA: I FATTI, COSA E' ACCADUTO ALLE PORTE DI MILANO

Una donna di 57 anni, italiana, è stata ritrovata morta questo pomeriggio, intorno alle 15, a Vanzaghello, in provincia di Milano. Il suo corpo giaceva per strada, in via Arno, con accanto un revolver. Intervenuti a seguito di una segnalazione arrivata al 118, i carabinieri della compagnia di Legnano hanno effettuato un sopralluogo nell'appartamento da cui sporge il terrazzo, da cui presumibilmente è precipitata la 57enne. All'interno dell'abitazione i militari hanno trovato un secondo cadavere: si tratta di un 62enne italiano, morto per un colpo d'arma da fuoco alla tempia destra. La pistola ritrovata accanto alla donna risulta regolarmente denunciata e di proprietà dell'uomo morto. Sul posto stanno effettuando i rilievi i carabinieri della Sis del Nucleo investigativo. I militari stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto, che potrebbe essere riconducibile a un caso di omicidio-suicidio.

LE VITTIME

Si chiama Franco Deidda, 62enne istruttore di tiro, l'uomo trovato morto con un colpo di pistola alla tempia nella sua casa di via Arno a Vanzaghello (Milano) dove viveva da solo. La donna di 57 anni che si è lanciata dal balcone dello stesso appartamento non era infatti la sua convivente. E' quanto emerso dai primi riscontri degli investigatori, coordinati dalla Procura di Busto Arsizio (Varese), che indagano su un possibile duplice suicidio, oppure di un omicidio suicidio. L'uomo, che era formalmente residente in un'altra città, pare fosse molto conosciuto a Vanzaghello.

