Convince il fidanzato ad accoltellare l'ex, poi lo denuncia: «Pazzo di gelosia». Arrestata una 19enne

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 17:22

Lo scorso 15 settembre un giovane di 27 anni fu accoltellato alla testa in un giardinetto a Monza: all’epoca) non erano chiari i motivi dell’aggressione. Che invece sono stati chiariti nelle ultime ore: la mandante dell’accoltellamento era stata la sua ex, Marina Spinelli, una ragazza di 19 anni di Sesto San Giovanni.Il giovane, con cui aveva avuto una relazione, fu accoltellato sette volte da due persone: insieme a lui c’era proprio la 19enne, che all’epoca ai carabinieri disse di essere rimasta pietrificata da quanto successo. È stato il mio fidanzato, ossessionato dalla gelosia, disse, scrive il Corriere della Sera, accusando colui a cui aveva invece chiesto di aggredire il 27enne.Era stata proprio lei, secondo gli inquirenti, ad attirare la vittima in quel parco per organizzare l’aggressione: via sms aveva avvertito i due giovani poi arrestati per l’accoltellamento. Uno è appunto il suo fidanzato, Omran Mohanad, italo-egiziano residente a Muggiò, l’altro è un ventenne di origini nordafricane. Deve morire a calci in bocca mentre lo tieni fermo, deve finire nel sangue, si scrivevano via messaggi.La 19enne è stata ora arrestata e si trova a San Vittore: il 27enne dopo l’aggressione era gravissimo, aveva perso molto sangue, ma poi si è salvato grazie ai soccorsi e alle cure in ospedale al Niguarda. Ancora ignoto il movente: perché tutto quest’odio? Perché tentare di far uccidere un giovane con cui aveva avuto una relazione due anni prima?