Al Pirellone il primo Consiglio in modalità ridotta: termoscanner e distanza, in aula uno su due

Ripresa ad andamento lento. Timidamente le istituzioni provano a ripartire. Ieri per esempio c'è stata la seduta del consiglio regionale lombardo in forma light.



Il Consiglio si è tenuto per la prima volta in «modalità ridotta» con 41 consiglieri su 80, a causa dell'emergenza Coronavirus. Tutti i consiglieri presenti in aula e i collaboratori (due al massimo per ogni gruppo) hanno indossato guanti e mascherina, consegnati all'ingresso di Palazzo Pirelli. Prima di attraversare i tornelli, ai politici e ai dipendenti è stata controllata la temperatura corporea con un termoscanner, da parte del personale sanitario. Al Pirellone sono chiusi il bar, la mensa a la bouvette e le sale riunioni, tolti anche i divanetti dal foyer per evitare assembramenti. Consiglieri e personale hanno l'obbligo di indossare i dispostivi di protezione individuale e di rispettare le regole sul distanziamento per ridurre il rischio di contagio. Tra le diverse prescrizioni, ai consiglieri si raccomanda di mantenere il posto assegnato, di non circolare tra i banchi mentre non sono consentite riunioni a ridosso del banco della presidenza. Vietato l'ingresso al pubblico e ai giornalisti, che possono seguire la seduta in streaming.



Ieri anche in consiglio il minuto di silenzio per ricordare le vittime delvirus. «Così come stanno facendo molti sindaci in Italia, anche noi aderiamo a questo gesto, simbolico ma importante» ha detto il presidente dell'assemblea lombarda Alessandro Fermi, spiegando che anche al Pirellone le bandiere sono state posizionate a mezz'asta e quelle in aula listate a lutto. I consiglieri regionali del Pd si sono presentati con una rosa rossa all'occhiello, in ricordo delle vittime «in particolare i tanti anziani morti, troppi nelle Rsa lombarde, dei quali spesso non abbiamo neppure notizia». Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Aprile 2020, 09:26

