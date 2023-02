«Mazzette per l'ammissione al Conservatorio»: indagati prof e allievi

di Greta Posca

Sospetto di una "stecca" al Conservatorio. La Procura ipotizza denaro o altre utilità per superare l'esame di ammissione ai corsi di canto organizzati dall'istituzione intitolata a Giuseppe Verdi. Il Conservatorio, fondato nel 1808, oltre 270 docenti e 100 percorsi di studi, è una delle istituzioni musicali più famose al mondo. La squadra mobile ha effettuato perquisizioni e sequestri nei confronti di una decina di studenti e di quattro docenti, tre dei quali sono indagati assieme a due allievi. L'inchiesta, coordinata dal pm Giovanni Polizzi e avviata circa 5 mesi fa in seguito a iniziali segnalazioni arrivate dalla Questura di Lodi, vuol far luce su una presunta corruzione.

Agli insegnanti indagati trovati 110 mila euro in contanti





Il Conservatorio: «Noi parte lesa»



Il Conservatorio, in una nota congiunta del presidente Raffaello Vignali e del direttore Massimiliano Baggio, nella vicenda «è parte lesa ed è al fianco della magistratura per appurare i fatti; abbiamo già fornito agli inquirenti i materiali relativi agli esami di ammissione e continueremo a fornire la più completa collaborazione». E se si arriva a processo «il Conservatorio intende costituirsi parte civile».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Febbraio 2023, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA