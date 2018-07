Olimpiadi invernali 2026, parte lo sprint per la candidatura: oggi Milano presenta il dossier

Anche Milano presenterà oggi al Coni il pre dossier per candidarsi ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Lo "studio di fattibilità" sarà presentato anche da Torino e Cortina. La scelta poi passerà al Coni, che si troverà a esaminare le singole proposte e valutare insieme con il governo, e il suo determinante appoggio, su quale puntare. C’è una settimana di tempo, prima del Consiglio nazionale del 10 luglio, anche se il presidente del Comitato olimpico, Giovanni Malagò, non ha escluso, per consentire una valutazione precisa, di convocarne un altro a fine mese. Il governo, per bocca del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, si è impegnato a dare una risposta «anche prima» del 10 luglio. Sarà una settimana fitta di incontri e confronti. Milano parte avvantaggiata dal fatto che Torino nel 2006 e Cortina nel 1956 avevano già ospitato i giochi invernali. L’11 gennaio 2019 scadrà il termine per presentare il fascicolo della candidatura e la scelta della sede si farà proprio a Milano, dove si riunirà il Cio.

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..