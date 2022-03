Concorezzo, ferisce un anziano a caso a coltellate davanti al cimitero, poi si costituisce: «Ero depresso, volevo uccidermi»

Pensava di farla finita. Non in un posto qualunque, bensì al cimitero. Alla fine, però, anziché compire il gesto estremo, ha preferito accoltellare, con due fendenti, il primo sconosciuto nel quale si è imbattuto, ovvero un anziano di 81 anni che si si era recato sulla tomba della moglie e ora è in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza. È accaduto al campo santo di Concorezzo, nel Monzese. L’aggressore è un 64enne italiano che dopo il brutale gesto si è recato dai carabinieri, in stato confusionale, per confessare tutto: ha citofonato in caserma e ha detto al piantone «di arrestarlo, perché aveva appena ferito un uomo che nemmeno conosceva». In tasca aveva ancora il coltello, avvolto in un panno da cucina, dalla lama lunga 11 centimetri, sporca di sangue. Ha poi raccontato che stava attraversando «un periodo di disperazione» e che aveva meditato il suicidio, «perché aveva divorziato dalla moglie e aveva perso il posto di lavoro». Ma poi, colto da un raptus, ha sfogato tutta la sua rabbia sulla prima persona che ha incontrato. È stato arrestato per tentato omicidio e porto ingiustificato di arma da taglio.

L’ANZIANO AGONIZZANTE I carabinieri si sono immediatamente precipitati al cimitero: lì c’era ancora la vittima, accasciata a terra con una ferita al fianco destro. Ancora cosciente ha parlato ai militari, poi, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: è stata già operata e sarebbe ancora in pericolo di vita.

RICOSTRUZIONE L’81enne, nonostante i profondi fendenti, era ancora cosciente all’arrivo dei militari ed è riuscito a spiegare sommariamente l’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressore gli si è avvicinato con la scusa di chiedergli l’ora e quando lui ha guardato l’orologio, il 64enne ha estratto all’improvviso un coltellaccio da cucina e gli ha sferrato due fendenti all’addome. Uno dei quali ha ferito l’anziano a un rene.

