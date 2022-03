«Sono depresso a causa del divorzio». E accoltella uno sconosciuto al cimitero di Monza

Monza choc. Un uomo di 64 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver ferito gravemente con una coltellata un anziano a Concorezzo, perché - avrebbe detto - «depresso a causa del divorzio». Lo stesso aggressore, poco dopo, ha suonato il campanello della stazione dei carabinieri e si è costituito. Ai militari ha raccontato di aver ferito uno sconosciuto. In tasca aveva un coltello sporco di sangue. Immediato l'invio dei soccorsi da parte dei carabinieri, i quali vicino al cimitero hanno trovato il ferito, un uomo di 81 anni, riverso a terra con una profonda coltellata al fianco destro. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, l'anziano è in pericolo di vita.

L'anziano ha raccontato ai carabinieri che è stato avvicinato dal 64enne arrestato mentre usciva dal cimitero, dove era stato a pregare sulla tomba della moglie e che, con la scusa di chiedergli l'ora, gli ha sferrato due coltellate all'addome ed è scappato. L'anziano è stato portato in sala operatoria. L'aggressore, in stato confusionale, quando ha confessato ai carabinieri, ha spiegato di essere nel pieno di un periodo di depressione a seguito del divorzio e della perdita del lavoro. Inizialmente la sua intenzione sarebbe stata quella di suicidarsi, ha proseguito, ma all'improvviso avrebbe invece deciso di sfogare la sua rabbia sul primo malcapitato che si trovava a passare. Arrestato, il 64 enne è stato portato in carcere a Monza, con l'accusa di tentato omicidio e porto ingiustificato di coltello.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 10:55

