Alice Merton, concerto "senza radici" in Santeria

Anglo canadese di nascita, da tempo vive in Germania, dove studia e dove collabora con vari gruppi tedeschi. Insomma, un personaggio sui generis Alice Merton. Domani sarà sul palco della Santeria Social Club, dopo aver raggiunto il successo grazie al singolo “No roots”. Madre tedesca e papà irlandese, ha vissuto tra Canada, Inghilterra e appunto Germania. Un artista senza radici, come il titolo della sua canzone più famosa. Il suo stile varia tra il pop e la dance, in un ibrido che spesso ha un non so che di originale. Per chi è in cerca di novità dall’universo del rock indipendente, è vivamente consigliata. In viale Toscana 31, ore 21 – ingresso a 16 euro.

Lunedì 16 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..