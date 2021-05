Comune di Milano, tutte le nuove nomine delle società partecipate

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha comunicato al presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé di aver provveduto ad indicare le seguenti nomine per alcune società partecipate.

Per ASP Golgi Redaelli, Stefania Bartoccetti è stata nominata quale componente del Consiglio di Indirizzo e indicata – per successiva nomina da parte del Consiglio di Indirizzo – quale Presidente del Consiglio stesso.

Per Milano Sport S.p.A., sono stati nominati Antonio Iannetta (presidente), Antonino Restuccia e Rosanna Volpe (consiglieri).

Per il Consiglio di Amministrazione di SPV Linea M4 SPA sono stati indicati 5 nominativi per successiva nomina assembleare: Alessandro Lamberti (presidente), Carolina Romanelli, Antonino Geronimo La Russa, Cristiana Alicata, Giuseppe De Carlo.

Per l’Associazione Opera Pizzigoni la nomina dei 2 componenti, Maria Morena Lucà e Francesco Vallone, riguarda il Consiglio Direttivo.

Per la Fondazione Lombardia Film Commission, è stato designato quale componente del CdA, per successiva nomina assembleare, Andrea Della Valentina.

Per la Fondazione Museo del Design, Gabriele Neri è stato designato componente del CdA, per successiva nomina da parte del CdA della Fondazione La Triennale.

Per la Fondazione Istituto per la Storia dell’Età Contemporanea (ISEC), è stato designato, per successiva nomina da parte del CdA, Guido Acquaviva come componente del Consiglio Generale.

Per la Fondazione Museo della scienza e della tecnologia ‘Leonardo Da Vinci’, Paola Dubini è la designata del Comune di Milano per la nomina del Consiglio di Amministrazione da parte del Consiglio Generale.

Infine per la Fondazione Bagatti Valsecchi, è stata designata per il CdA Maria Teresa Rangheri.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 19:05