Per imparare a riciclare la carta può bastare una canzone. Ancora meglio se si tratta di un brano "griffato e demenziale". La canzone (e video) è "Vecchio cartone" e la band è Elio e le Storie tese che ha raccolto l'invito di Comieco, il consorzio di riciclo carta e cartone, per sensibilizzare gli italiani a dividere correttamente fogli e scatole.

Per la canzone Elio e le Storie Tese avevano in mente la "Canzone intelligente" di Cochi e Renato ed ecco qui il brano (disponibile su YouTube), uno ska demenziale dove uno scatolone gettato da Elio rimprovera il cantante di non averlo smaltito correttamente, togliendo nastro adesivo e graffette metalliche. «Il cartone non è bello se non è riciclarello, il polistirolo non è riciclarolo», cantano gli Elii, «getta la carta che non va nella carta, scarta la carta che non va nella carta» (cioè stagnola e carta forno), «elimina la plastica (cioè stagnola e carta forno)».

Gli Elii dicono di essere sensibili al problema (addirittura raccontano «lo scioglimento del nostro complesso è partito quando Rocco Tanica ha gettato uno scontrino nel bidone della carta»). Ma anche molto confusi o dubbiosi su come gettare e dove gettare cosa... Per esempio il bassista Faso ha spiegato che il complesso all'inizio della sua carriera fece lo sbaglio di gettare un disco di Maria Carta nel cassonetto della carta, ed Elio ha risposto che «i dischi di Marco Carta vanno gettati nell'indifferenziato». «È più facile fare canzoni che insegnino quello che non va fatto», ha concluso il cantante... «in fondo tutto il rock si basa sulla trasgressione», annunciando ironicamente «e adesso una canzone dei Subsonica che dice 'me ne frego del riciclo"!».

Finita la parte ludica e goliardica, ecco i numeri diffusi dal consorzio.

Nove italiani su 10 hanno fatto della raccolta differenziata di carta e cartone un'abitudine oramai quotidiana, ma il 45% degli italiani si dichiara ancora confuso su cosa si può conferire e cosa no per un riciclo di qualità.

Ecco le regole della perfetta raccolta differenziata di carta e cartone.

1. Ogni rifiuto al suo posto. Carta e cartone da riciclare vanno depositati all'interno degli appositi contenitori.

2. Si chiama 'cartà, va bene? Non sempre. Materiali come la carta oleata, ad esempio, non vanno con la carta. Così come la carta stagnola.

3. E il sacchetto in cui tengo la carta da buttare? Se è di plastica, non va con la carta.

4. Solo carta e cartone puliti. Gli imballaggi con residui di cibo, o sostanze chimiche/velenose, non vanno con carta e cartone.

5. I fazzoletti di carta? Nemmeno loro vanno con la carta perché, anche se puliti, sono anti spappolo e difficili da trattare

6. Diventa rompiscatole. Scatole e scatoloni vanno appiattiti e compressi per ridurne il volume.

7. E gli scontrini? Non vanno gettati con la carta perché sono fatti con carte termiche che generano problemi nel riciclo.

8.Niente scotch. Tutti i pacchi o gli scatoloni vanno ripuliti da nastro adesivo o parti metalliche.

9. Dubbi sui cartoni per liquidi (es. tetrapak)? Questi imballaggi si riciclano con la carta ma ogni Comune ha la sua modalità di raccolta. Informati sul corretto conferimento nella tua zona.​o per il riciclo della carta.

