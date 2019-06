Comici e vip, gran serata al Ca' Bianca per aiutare l'Associazione "Il Volo degli Angeli"

Quella di stasera al Ca' Bianca di Milano (via Lodovico il Moro 117),sarà tutta all'insegna del divertimento, ma con un ingrediente in più rispetto al solito. In programma musica disco, animazione e cabaret per un nobile scopo: aiutare l'Associazione "Il Volo degli Angeli". Non si sono fatti pregare e non hanno tardato a rispondere all'appello vari comici di note trasmissioni televisive che saranno capitanati da Andrea Midena conduttore della serata. Tre ore d'intrattenimento con in programma anche Musica dance dal vivo e un apericena con ricco buffet dalle ore 20,30 alle 22,30. Una serata piena di risate quindi. E che ridere faccia bene ormai è risaputo.



Favorisce, infatti, la circolazione, l'ossigenazione del sangue, la produzione di endorfine, e ha un potere benefico sul sistema cardiovascolare. Ma le risate, di qualità come quelle che riusciranno a scatenare i comici che si alterneranno sul palco del Ca' Bianca, non solo fanno bene ma possono fare del bene. Parte dell'incasso della serata sarà, infatti, devoluto all'Associazione "Il Volo degli Angeli", la cui missione è dare un aiuto concreto alle persone disabili di Castelnuovo Bocca d'Adda e alle loro famiglie: assistenza-sostegno-reintegrazione sociale- riabilitazione. Ponendo al centro dell'attenzione prima di tutto la Persona e non la sua disabilità, ricordando sempre che una persona non è mai la sua malattia. Le persone disabili non hanno bisogni speciali, ma bisogni normali.



"Noi insieme vogliamo essere- spiegano dall'Associazione- i loro occhi per vedere, le loro orecchie per sentire, le loro gambe per correre, le loro labbra per baciare, la loro voce per gridare, le loro mani per accarezzare. Se noi sapremo rispondere ai bisogni di queste persone straordinarie- concludono-in qualche modo riusciremo a rendere la loro vita meno disabilitante". Venerdì 21 Giugno 2019, 17:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA