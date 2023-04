Milano, Coma_Cose al Fabrique: «Tra rap e ballate, sarà un saliscendi di emozioni»

di Rita Vecchio

In una elencazione di date europee di tutto esaurito, il tour dei Coma_Cose arriva a Milano. Dopo Londra e Roma, Un meraviglioso modo di salvarsi approda al Fabrique domani e dopo.

«Una bella festa, cosa che a noi manca da molto tempo. Dallo scorso tour indoor sono passati ormai 4 anni e durante tutto questo tempo si sono aggiunte alla scaletta molti brani che non vediamo l’ora di condividere col pubblico», raccontano California (Francesca Mesiano) e Fausto Lama (Fausto Zanardelli), coppia anche nella vita privata. Reduci dalla loro seconda partecipazione al Festival (la prima è stata nel 2021, Fiamme negli occhi) con il brano L’Addio prodotto dai Mamakass, dal Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e dal Premio Lunezia per Sanremo 2023 per la qualità dei suoi contenuti, il duo porta live la sua musica. «Da dopo Sanremo, non ci siamo ancora fermati. I live sono partiti subito dopo e noi siamo già al lavoro per preparare cose nuove. È un momento davvero bello, la gente che ci segue ci sta restituendo un grande affetto, frutto anche di un percorso coerente di crescita che stiamo facendo con loro».

Il tour proseguirà anche in estate. «Lo show ha come fulcro “la musica suonata”. Saremo in sette sul palco e daremo vita a un bel caleidoscopio di suoni che ripercorrono parecchi generi».

Oltre al chitarrista e al batterista si riconfermano i due Mamakass, insieme alla violoncellista, mentre «Fausto si muove tra chitarra e pianoforte per accentuare quella nota cantautorale che resta uno dei timoni della nostra band». La scaletta, dal canto suo, che per quasi due ore di concerto parte con Jugoslavia, Deserto, Beach Boys distorti, e chiude con Pakistan e L’Addio, «non deluderà nessuno». E promettono: «Ripercorreremo le tappe di questi sei anni, dai primi brani più rap fino ad arrivare alle ballad dell’ultimo disco. Sarà saliscendi di emozioni».

Lunedì 17 Aprile 2023

