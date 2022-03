A 14 anni va a scuola con un coltellaccio per terrorizzare i compagni

Che cosa gli passasse nel cervello non l'ha capito nessuno: forse solo la voglia di mostrarsi un "duro" e comunque mostrava uno spiccato atteggiamneto violento.

UNA LAMA DA 20 CENTIMETRI Un adolescente di 14 anni a Monza andava in giro per la scuola esibendo un coltellaccio serramanico, dalla lama lunga 20 centimetri, appuntita e affilata come un rasoio, per spaventare i compagni e costringergli a fare ciò che lui chiedeva. Anche prstargli soldi. Voleva appunto fare il “duro” e già, nonostante la giovane età, mostrava modi molto sicuri.

PAURA A SCUOLA C’era veramente da aver paura a vedere quella lama in mano a un ragazzino. I coetanei, con i genitori dell’istituto secondario di secondo grado del Monzese, hanno segnalato il ragazzo agli insegnanti perché montava la paura. E i docenti hanno chiesto aiuto ai carabinieri di Seregno.

INTERVENRO CARABINIERI Con l’aiuto e la collaborazione del corpo docente, i militari hanno organizzato un controllo nella scuola, in borghese e senza che l’attività scolastica fosse turbata. Quando hanno chiamato il 14enne nell’ufficio del preside, lui ha negato tutto e, strafottente, ha rovesciato lo zaino, di fronte a loro, lasciando che libri e quaderni finissero tutti sul pavimento. Una sfida.

COLTELLO NEI PANTALONI Ai militari però non è sfuggito un rigonfiamento all’altezza della vita dei jeans strappati, sotto il giubbotto: era lì il coltello a serramanico, agganciato alla cintura dei pantaloni. Il 14enne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma, aggravato dal fatto di essere all’interno di un istituto di istruzione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 17:05

