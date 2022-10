Coin Pet Party, gli animali protagonisti nello store di Milano: talk e sorprese per clienti e amici a quattro zampe

Department store a misura d’uomo, e di animale: da sempre Coin è pet friendly, attenta alle necessità dei propri clienti e dei loro amici a quattro zampe. Proprio per questo, in occasione della giornata mondiale degli animali, martedì 4 ottobre Coin organizza nel Pet Stop – l’area ricca di accessori e proposte gourmet - del punto vendita di Piazza V Giornate a Milano Coin Pet Party, una giornata all’insegna del relax e del benessere condiviso, tra talk, soprese e gift.

L'arte di essere unici: Mattia Vallardita, Andrea Casalino e Attilio Fontana protagonisti nello store Coin

Dalle 18:30, un momento di confronto imperdibile, con due special guest: interverranno infatti Mauro Cervia, veterinario – è figlio d’arte, il padre Mario è stato pioniere della professione veterinaria dedicata ai piccoli animali -, autore di diversi libri e Presidente e socio fondatore di Amoglianimali Onlus, associazione che si dedica all’aiuto degli animali in difficoltà; e Maria Bombonato, dottore zootecnico, dog trainer e founder di Argentovivo Academy, un’Accademia dedicata al recruiting, alla formazione, all’addestramento e alla gestione di cani, gatti e animali da fattoria con l’obiettivo di scoprire e formare nuovi talenti, preparandoli al mondo del cinema, della moda, degli spot e degli eventi attraverso un particolare processo di sensibilizzazione e abituazione agli stimoli. A termine dell’incontro, spazio a uno speciale cocktail per partecipanti e cuccioli, con tanti prodotti esclusivi da scoprire e testare.

COIN PET PARTY è organizzato in collaborazione con tre partner consolidati di Coin: Genuina Pet Food, azienda specializzata in prodotti di prima qualità per l’alimentazione degli animali; United Pets Milano, primo brand italiano a portare il design nel mondo degli articoli per animali, con collaborazioni all’attivo con Emporio Armani, Save the Duck, Radio Deejay; Zee.dog, marchio fortemente innovativo che progetta e costruisce prodotti di lifestyle, quelli che aiutano a rendere la vita di ogni padrone e del proprio cane molto più cool.

Coin, la più diffusa catena di department store in Italia, è presente su tutto il territorio nazionale, all’interno dei più importanti centri storici e nelle principali vie dello shopping, con 37 negozi diretti e 102 store a insegna Coincasa tra Italia ed estero. Con un fatturato di vendite al cliente di circa 440 milioni sotto insegna, conta 30 milioni di visitatori e 9 milioni di scontrini emessi, un portfolio di più di 1000 brand e una superficie di vendita di circa 110.000 mq a cui si aggiunge il marketplace Coin.it. Sotto l'insegna Coin Excelsior, il brand include i premium contemporary department store di Roma Cola di Rienzo, Milano CityLife Shopping District, Milano Corso Vercelli e Trieste Corso Italia.

