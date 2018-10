Cocaina tra gli ananas, arrestati 7 trafficanti e 22 spacciatori tra Milano e la Spagna

Smantellate due organizzazioni dedite al traffico internazionale di droga e allo spaccio organizzato di piazza. La Squadra mobile della questura di Milano, coordinata dalla Dda, ha eseguito tra l'Italia e la Spagna, due ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinquere a carico di 29 persone e ha sequestrato, tra le altre sostanze, 219 chili di cocaina e armi.



In particolare l'attività di indagine ha interessato un gruppo capeggiato dai fratelli Cilione, Pietro e Giuseppe, originari della provincia di Reggio Calabria, e composta da diversi soggetti (la maggior parte legati da vincoli di parentela), che - secondo l'accusa - gestiva con una struttura di tipo 'imprenditoriale' le piazze di spaccio del quartiere Bonola e della zona vicino Robbio, comune in provincia di Pavia. La presunta organizzazione è stata smantellata da una serie di arresti, con nove persone finite in manette e circa 4 chili complessivi di polvere bianca sequestrata.

, facente capo, per gli investigatori, a due italiani residenti a Barcellona, Salvatore Ponzo e Marco Cademartori. Il 27 e 28 marzo 2017, nel porto di Livorno, sono stati sequestrati 215 chili di cocaina occultati all’interno di alcune casse di ananas contenute in due differenti container. L'operazione, riferiscono gli uomini in divisa, ha riguardato anche Santo Tucci, persona già detenuta in regime di semi libertà, considerato uno dei vertici del clan dei 'Cursoti milanesi', il quale "è stato trovato in possesso di circa 28 chili di hashish, circa 1,7 chili di cocaina, due pistole clandestine, un silenziatore per arma corta e 18 cartucce".