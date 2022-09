Clown, acrobati e giocolieri: l’arte circense va in vetrina

di Ferruccio Gattuso

Il circo è uno stile di vita, da respirare come protagonista e come spettatore. A Milano l’universo circense torna a occupare la scena con la quinta edizione del festival internazionale Tendenza Clown, curato da Circuito Claps, in cartellone da oggi al 25 settembre al Teatro Franco Parenti, pronto a trasformarsi in un villaggio di circo contemporaneo. Clownerie, giocoleria, acrobatica, circo musicale e teatro di figura erigono un simbolico tendone nello spazio teatrale di via Pier Lombardo (in Sala Grande, Sala Café Rouge, Sala Treno Blu, Bagni Misteriosi, Foyer) proponendo ben quindici spettacoli in sei giorni.

Il segreto di questo festival è quello di garantire una distanza azzerata, diciamo pure letteralmente immersiva, nelle performance dei protagonisti circensi, artisti provenienti da tutto il mondo, in molti casi da alcune delle migliori accademie internazionali: basti citare il celebre Leo Bassi (già ospite di Tendenza Clown nel 2018), cui spetta l’apertura del festival con la sua nuova produzione “70 Anni”, la clownessa-danzatrice Claire Ducreux, il marionettista spagnolo Javier Aranda (già protagonista apprezzato nella scorsa edizione con lo show che lo ha reso celebre, “Vida”, che ripropone insieme al nuovo spettacolo “Parias”) e alcune novità come il britannico Gandini Juggling, gli spagnoli Soon Circus Company e i cosmopoliti Intrepidus, i cui membri vengono Francia, Italia, Messico e Uruguay.

Non possono mancare gli artisti italiani: a Tendenza Clown sono particolarmente attesi il Circo Madera con lo show “Hesperus”, il gruppo musicale clown Mabo Band, Le Radiose con il loro canto swing e l’imprevedibile Chilowatt Electric Company, che annunica “esperimenti tecnologici sul pubblico”. Il 23 e 24 settembre è previsto un laboratorio per ragazzi dai 9 ai 13 anni tra cinema e circo in collaborazione con Cineteca di Bologna.

