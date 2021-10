Clima, Greta Thunberg e Vanessa Nakate in testa al corteo a Milano: «Sradichiamo il sistema»

«Il clima cambia, il sistema no: sradichiamolo», «Spegniamo le luci, non il pianeta», sono alcuni degli striscioni presenti a Milano alla manifestazione dei Fridays For Future con la partecipazione dell'attivista Greta Thunberg, la giovane che con i suoi scioperi contro i cambiamenti climatici ha dato il via al movimento. Presente anche Vanessa Nakate, la 24enne ugandese che nel gennaio 2019 ha iniziato una protesta per sensibilizzare sul tema.

Uno 'sciopero degli studenti per il futuro' che si è dato appuntamento alle 9.30 in largo Cairoli per attraversare le vie del centro in corteo, passando per piazza Affari, risalendo da via Monte Rosa per arrivare alle 12.30 circa in piazzale Damiano Chiesa, angolo via Colleoni, dove è posizionato il palco per gli interventi.

Greta Thunberg e Vanessa Nakate sono in testa al corteo: un gruppo di attivisti le circonda con un cordone proteggendole dal tentativo di strappare una dichiarazione da parte della stampa. Sulla piazza prevale la musica inframmezzata da slogan. «Tutti in piazza per l'ambiente» il motto che prevale. Dal Castello gli attivisti si recheranno in Piazza Affari per poi procedere verso il Mico dove è in corso la PreCop26.

Attivisti con le tende in piazza Affari

Gli attivisti della Justice Climate Platform ieri sera hanno occupato con delle tende piazza Affari, dove si trova la Borsa Italiana e dove hanno passato la notte. Di fronte all'ingresso della borsa hanno issato uno striscione con scritto 'Stop greenwashing' e 'Rise up for Climate Justice'. Sono una settantina i ragazzi che hanno occupato la piazza: i manifestanti, provenienti dal Climate Camp allestito al centro sportivo '25 aprile', si sono presentati con 15 tende piccole e due più grandi e intendono passare la notte dinanzi all'edificio della Borsa italiana.

