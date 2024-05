Claudio Manara, il sindaco di Corte Palasio trovato impiccato in Comune: l'allarme dei familiari, non era tornato a casa

di Redazione web

Il sindaco di Corte Palasio (Lodi), Claudio Manara, è stato trovato stasera senza vita, impiccato nella sede municipale del Comune che amministrava. Il politico, 67 anni e in carica da maggio 2019 a guida della lista civica «Aria nuova», era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio ma, i familiari, non vedendolo rincasare hanno lanciato l'allarme.

L'ultima assemblea e la discussione con i residenti

Solo ieri sera, martedì 28 maggio, aveva tenuto un'assemblea illustrare il bilancio del mandato appena concluso e annunciare le linee del nuovo programma in una serata che aveva visto, però, in diversi residenti toni molto accesi. Indagano sulla morte i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Lodi. Manara è stato trovato senza vita in un ufficio al pianoterra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Maggio 2024, 22:47

