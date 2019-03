Venditti, 70 anni nel segno dei Pesci: al Forum con l'album bestseller e il meglio della carriera

Antonello Venditti si regala una festa di compleanno lunga un tour. Fresco dei 70 anni, oggi fa tappa al Forum e celebra anche un'altra ricorrenza: i 41 anni del suo album-simbolo, Sotto il segno dei Pesci. «Gli anniversari per me sono una grande festa - racconta il cantautore romano - mi fanno piacere perché sono qualcosa di attuale, che sottolinea che ancora ci siamo».



Sotto il segno dei Pesci ha compiuto quattro decenni e testimonia un anno, il 1978, tra i più difficili della storia repubblicana. Con un'Italia stretta nella morsa degli anni di piombo e destinata a sprofondare nell'incubo del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro. Un'atmosfera che respirava in pieno il trentenne Antonello, che si era appena lasciato alle spalle la casa-madre artistica, la Rca, ed era alla ricerca di un suono e di temi per un nuovo slancio. «È stata la mia svolta musicale, poetica. Il mio disco più importante, in cui c'erano tutti i miei temi», racconta Venditti. «Sarà un concerto molto rituale - spiega - Finito di eseguire quell'album, il live prende il volo, quel disco per me è un macigno da superare, dove rivivo tutto quello che ho passato, felice di averlo superato».



E anche il suono sarà una sorta di viaggio nel tempo: «Oggi si fanno concerti in cui tutto è tecnologico, sincronizzato, ma quando arriva Sotto il segno dei Pesci, sul palco avviene un fatto magico: un collegamento sul filo della memoria tra quello che ero, quello che sono, e quel che sarò. Arriva un suono che non c'è più, prendono il sopravvento strumenti desueti come il violino elettrico, il mandolino, o la chitarra a 12 corde, e io mi trovo a ripercorrere il passato con le persone con cui suonai quel disco».

Oltre a Sotto il segno dei Pesci, Venditti compirà anche un excursus in 47 anni di carriera, riassunti in una trentina di canzoni. Da Ci vorrebbe un amico a Lilly, da Notte prima degli esami a Roma Capoccia.