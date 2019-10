Claudio Cecchetto, 67 anni, originario di Ceggia nel Veneziano, è un produttore discografico, disc jockey, personaggio televisivo e talent scout italiano. E' stato lo storico fondatore di Radio Deejay e scopritore di tantissimi talenti della musica.

Con e senza barba 😊 pic.twitter.com/wMkLX2zVsD — Claudio Cecchetto (@CloCecchetto) October 9, 2019

L’esordio come produttore arriva nel 1984, quando lavora per la Ibiza Records sul singolo People from Ibiza di Sandy Marton, raggiungendo subito un successo internazionale. In Italia nel 1986 lancia Sabrina Salerno. Ha condotto anche il Festivalbar, storico appuntamento estivo musicale.

Giovedì 17 Ottobre 2019, 22:33

si è sentito male durante una serata all'hotel Nhow di Milano . Il produttore era ospite della presentazione dell'ultimo lavoro diGood vibes". Cecchetto è stato portato via da alcuni addetti. All'hotel nel cuore di Milano è arrivata anche un'ambulanza. Proprio ieri c'erano stati i funerali della madre di Cecchetto. Non si conoscono ancora le condizioni del produttore.