Il vino viene da alta quota: 'Vignaioli di montagna' domenica al Base

Sbarca a Milano la seconda edizione di Vignaioli di Montagna, tra degustazioni, masterclass e proiezioni cinematografiche. Un appuntamento imperdibile per appassionati wine lovers che domenica al Base Milano (dalle 11 alle 20, ingresso a 35/40 euro), potranno scoprire e assaggiare senza alcun limite, più di 100 vini artigianali di 50 vignaioli indipendenti del Trentino e dell'Alto Adige, gustando anche specialità gastronomiche tipiche come i formaggi d'alpeggio e lo speck.

A seguire una proiezione speciale del film Everest - Sea to Summit a cura del Trento Film Festival, il più antico festival internazionale di cinema dedicato alla montagna, all'esplorazione e all'avventura di cui è costola la manifestazione. Lunedì l'evento si sposta nelle sale di Cariplo Factory, per tre masterclass dedicate ai vini bianchi, rosè e rossi (degustazione singola a 50, due a 85, tre a 110 euro). Tutti i dettagli e info su www.vignaiolidimontagna.it.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 08:35

