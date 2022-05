Citofonare Passoni: Eurovision Song Contest con Diego in Spazio Lenovo a Milano

Fino alla finalissima di sabato 14 maggio Spazio Lenovo ospiterà una special edition del format “Citofonare Passoni” dedicata all’Eurovision Song Contest, live nelle serate del 10, 12 e 14 maggio. Diego Passoni e i suoi ospiti commenteranno il Festival Europeo della canzone, che avrà luogo per la prima volta a Torino e che torna dopo 30 anni in Italia. In Corso Matteotti 10 a Milano, al piano zero di Spazio Lenovo, si riuniranno insieme a Diego diversi ospiti: artisti, esperti TV, influencer, conduttori e stylist, in diretta dalle 20.30.

Durante l’Eurovision commenteranno e racconteranno live le varie fasi del festival tra quiz, stacchi musicali e momenti di coinvolgimento sia degli ospiti che del pubblico presente. Il programma sarà trasmesso sulla pagina Facebook di Radio Deejay, sull’account Instagram di Diego Passoni e su Twitch. Per commentare la diretta insieme agli ospiti l’hashtag ufficiale è #citofonarepassoni.

Spazio Lenovo è il primo concept store di Lenovo in Europa, in pieno centro a Milano, e rappresenta un ecosistema di innovazione digitale e luogo di incontro per interagire con le tecnologie #smarter di Lenovo. Per conoscere agenda, ospiti e candidarsi come pubblico ad una delle serate di Citofonare Passoni: www.spaziolenovo.com. Per seguire tutte le novità e gli eventi di Spazio Lenovo: Facebook, Instagram e Twitter.

