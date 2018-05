Armato di coltello in strada urla "Allah Akbar": in manette un egiziano

Brandiva un coltello tra i passanti e gridava

Un egiziano di 37 anni in stato confusionale è stato arrestato domenica pomeriggio dai carabinieri a Cinisello Balsamo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato segnalato da alcuni passanti mentre camminava per strada brandendo un coltello e urlando «Allah è grande», senza fortunatamente ferire nessuno.

Il 37enne è stato bloccato non senza difficoltà da una pattuglia dei carabinieri di Sesto San Giovanni.

All'arrivo della pattuglia, l'egiziano, che ha un precedente per rapina, è fuggito attraversando pericolosamente viale Fulvio Testi e liberandosi del grosso coltello con cui minacciava i passanti: l'arma non è stata ritrovata. Gli investigatori stanno verificando se sia in qualche modo vicino ad ambienti legati all'estremismo religioso ma, al momento, escludono si tratti di un affiliato a cellule terroristiche. L'egiziano, senza fissa dimora e con il permesso di soggiorno scaduto, iri mattina è stato portato in tribunale a Monza per la direttissima: il giudice ha deciso per la misura cautelare in carcere perché pericoloso.

