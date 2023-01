Cinisello, bomba artigianale contro gelateria: saracinesca divelta e paura

di Greta Posca

Un boato e una saracinesca divelta. È quanto è accaduto per effetto di un ordigno artigianale che lunedì sera verso le 21.30 a Cinisello Balsamo (Milano) è scoppiato davanti alla gelateria «Il Trio», in via Risorgimento 153. Nell’esplosione fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone, ma c'è stata vera paura. I danni sono stati soprattutto esterni al locale: dalla saracinesca divelta, all’insegna del locale e al tendone e hanno subito danni anche gli infissi e gli arredi interni. È stata danneggiata inoltre una vettura parcheggiata di fronte. Sulla vicenda indagano i carabinieri che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere della zona per capire se sia di natura dolosa. La gelateria aveva chiuso intorno alle 20.

«L’attentato è un episodio grave e inquietante», ha dichiarato in una nota Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e vicecoordinatore regionale di Fratelli d’Italia, esprimendo «totale solidarietà al commerciante». E ha aggiunto: «Mi auguro sinceramente che l’episodio non sia riconducibile a fenomeni come l’usura e il racket e che sia fatta chiarezza al più presto».

