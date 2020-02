Cinese scomparso a Milano, l'appello della figlia a Chi l'ha Visto: «Temo per la sua vita, aiutatemi»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempi difficili per i cinesi in Italia. L'epidemia del ha dato origine a molti episodi di razzismo e a una giovane donna lancia un appello affinché i telespettatori l'aiutino a ritrovare suo papà scomparso aÈ un uomo di origini cinesi e lei teme che qualcuno possa avergli fatto del male. Il videomessaggio viene subito mandato in onda.«Ciao a tutti - dice la ragazza cinese nel filmato - mio papà abita a Milano, lavora in un ristorante, la mattina del 21 febbraio è uscito di casa per andare a lavorare, ha detto che gli girava la testa ed è uscito, ma a lavoro non si è presentato. Facciamo un appello a tutti i telespettatori di Chi l'ha Visto. Aiutatemi a ritrovare mio padre».L'uomo non va in Cina da dieci anni e non ha nulla a che fare con il Coronavirus. Il timore è che sia stato vittima di qualche aggressione a sfondo razzista.