Fugge a tutta velocità dalla polizia: sbanda con l'auto e finisce... in cimitero

Ha cercato di fuggire a un controllo della Polizia e, a bordo di un'auto, si è schiantato contro il muro del cimitero Maggiore, alla periferia di Milano. Per il giovane, 25 anni, cinese, poche conseguenze, per quanto sia stato portato in ospedale. Il muro e l'auto sono invece rimasti seriamente danneggiati. Il ferito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'automobilista è un 25enne italiano di origini asiatiche a cui avevano già sospeso la patente. Ieri notte, attorno alle 3, era alla guida della propria auto quando si è rifiutato di fermarsi all'alt della polizia all'altezza di corso Sempione. Forse proprio a causa della mancanza di patente e dei precedenti per guida in stato di ebbrezza, l'uomo ha accelerato dando inizio a un inseguimento durato pochi minuti. Si è infatti schiantato contro il cancello del cimitero Maggiore, travolgendo e danneggiando anche il chiosco dei fiori all'interno. Nonostante lo schianto, il 25enne ha riportato solo lievi ferite e ha anche aggredito gli agenti che si sono avvicinati. È stato arrestato per resistenza.

Martedì 26 Novembre 2019, 16:02

