Auto investe gruppo di ciclisti: un morto e un ferito gravissimo a Pessano con Bornago

di Redazione web

Un ciclista di 67 anni è morto nel primo pomeriggio travolto da un'auto, nei pressi di una rotonda, lungo una strada provinciale a Pessano con Bornago, nel Milanese.

Un secondo ciclista investito è stato portato all'ospedale Niguarda dove versa in condizioni critiche. Sul posto, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello che stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia.

La dinamica della tragedia

Il 67enne si trovava in sella alla sua bicicletta da corsa e stava pedalando insieme a un altro uomo quando all'altezza di una rotatoria lungo la sp215 è stato travolto da un'auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 13.30. Troppo gravi i traumi dell'uomo. Alla guida di un'Opel Agila, c'era un 21enne che ha colpito il guard-rail e poi i ciclisti. Si è subito fermato per prestare aiuto. Inutili purtroppo i soccorsi, per il ciclista non c'è stato nulla da fare: il 67enne è deceduto sul colpo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Febbraio 2024, 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA