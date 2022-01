Ciclista precipita in un dirupo e muore, aveva 51 anni

È morto dopo essere precipitato in un dirupo. Tragedia oggi pomeriggio ad Aviatico (Bergamo), dove un 51enne originario di Lumezzane (Brescia) in bicicletta è scivolato, facendo un volo di oltre 100 metri.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14, lungo un sentiero dove l'uomo stava facendo un'escursione in bicicletta. La vittima aveva 51 anni e abitava a Lumezzane, in provincia di Brescia. L'intervento ha visto impegnati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno e della centrale di Bergamo. La caduta è avvenuta in località Ama, frazione tra Aviatico e Selvino, in una zona impervia. Il ciclista di Lumezzane, mentre percorreva un percorso con due amici di Brescia in mountain bike, è accidentalmente caduto nel burrone. A dare l'allarme sono stati i due amici. Il corpo senza vita è stato recuperato con notevoli difficoltà.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Gennaio 2022, 22:27

